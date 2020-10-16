21:19, 16 10月 2020 | GMT +6
哈萨克斯坦航空业受疫情影响大幅下滑
哈通社/努尔苏丹/10月16日 —— 据Energyprom.kz网站统计数据，2020年1-9月，哈萨克斯坦航空公司共运送旅客380万人次，同比减少40.4%。其中，9月份运送旅客60.85万人次，环比增长13.1%，同比减少19.7%。
报告期内，完成航空客运周转量59亿人公里，同比下降1.2倍。其中，9月份完成9.418亿人公里，环比增长46.5%，同比下降35.5%。
2020年1-9月，完成航空货运量1.55万吨，同比下降18.7%。 其中，9月份完成2500吨，环比增长18.2%。1-9月，完成航空货运周转量3920万吨公里，同比下降33.7%。其中，9月份完成490万吨公里，环比增长30.8%。
2020年1-9月，哈萨克斯坦航空公司营业收入1358亿坚戈，同比下降54.3%，为过去四年来首次出现负增长。
国际航空运输协会（IATA）预计，2020年，全球航运业收入将比上年下降66%。8月份，由于多国政府重新采取限制措施以应对新一轮疫情，国际航空客运复苏进程再度中断，客运周转量同比下降75.3%。