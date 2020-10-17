哈萨克斯坦外交部副部长会见联合国开发计划署常驻代表

哈通社/努尔苏丹/10月17日--联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表雅库普·贝里什会见了哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫。会见期间，双方讨论了最近通过的2021-2025年国家方案框架内的优先合作领域，以及在哈萨克斯坦政府与开发计划署之间长期发展合作框架内通过联合倡议实际执行的方案。

联合国开发计划署常驻代表表示，开发计划署高度赞赏与哈萨克斯坦政府的合作。在已执行的倡议和已建立的伙伴关系取得成功的基础上，开发计划署将致力于支持哈萨克斯坦加快国家发展，并实现具有深远意义的面向社会的可持续发展目标（SDG）。

外交部副部长祝贺开发计划署成功完成了批准2021-2025年国家方案的进程，特别强调了其对国家发展优先事项的重视。

在可持续发展目标的指导下，联合国开发计划署将通过经济多样化、机构现代化、减少不平等和自然资源的可持续管理，支持哈萨克斯坦保持其增长轨迹。新的合作战略基于四个综合领域-人力资本、有效机构和优质服务、绿色经济和地方综合发展，旨在实现哈萨克斯坦发展的转型变革，将重点关注弱势群体。

在会议上，双方还讨论了联合国开发计划署为减轻哈萨克斯坦冠状病毒大流行造成的影响而提供的业务支持措施，包括为修订2025年之前的《国家战略发展计划》提供专家支持，评估COVID-19的社会经济影响，为弱势青年提供带薪实习计划，以及提高公务员的数字技能。

开发计划署将在新的国家方案下加强对国家恢复战略的支持，帮助哈萨克斯坦增强对潜在危机的抵御能力，并确保所有利益攸关方和弱势群体的参与。

【编译：阿拉依】