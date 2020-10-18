哈萨克斯坦电影获得了华沙国际电影节大奖

哈通社/努尔苏丹/10月18日--哈萨克斯坦导演兼编剧法尔哈特·沙热珀夫执导的电影《18赫兹》在第36届华沙国际电影节上获得了大奖。

哈萨克斯坦导演法尔哈特表示，成为华沙电影节大奖赛的冠军对他来说是一个巨大的惊喜。

他说：“非常感谢华沙国际电影节，在如此困难的时期，仍然举办了电影节。我要感谢我们的年轻演员、制片人和整个制作团队。”

立陶宛文化部长兼国际竞赛评审团成员丽安娜·卢科洁-元索恩说：«这部电影值得赢得所有的奖项。陪审团成员毫无置疑的认为这部电影是我们一起看过的16部电影中最好的一部。每个评审团成员都列出了自己最喜欢的三部电影，在互相阅读了对方的名单之后，我们意识到我们不会争辩哪部电影将获奖，因为《18赫兹》在每个人的名单中都排在第一位。»

电影中的事件发生在90年代。讲述的是青少年的生活，他们生活的主题是：爱、友谊和背叛。

这部电影的主要角色由新人扮演：穆萨汗·朱玛汗、阿力别克·阿迪肯和卡米拉·福梭。电影在阿拉木图拍摄取景。

值得一提的是，华沙国际电影节是自1985年以来在波兰华沙市举行的电影节。 2001年，获得了国际电影制片人协会联合会的认可。波兰华沙国际电影节是中东欧地区最重要的电影盛会之一。

今年，尽管是冠状病毒疫情期间，但华沙国际电影节仍以传统形式在10月9日至18日举行。

【编译：阿拉依】



