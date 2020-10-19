以色列和巴林实现双边关系正常化

哈通社/努尔苏丹/10月19日 -- 据外媒消息，继阿联酋之后，另一个海湾阿拉伯国家巴林也正式和以色列确立双边关系。巴林是继埃及、约旦、和阿联酋之后，第四个与以色列关系正常化的阿拉伯国家。巴勒斯坦则再度谴责巴林同以色列正式建交。

美国财政部长慕钦和以色列总理的国家安全顾问沙巴特，星期天率领代表团从特拉维夫飞往巴林首都麦纳麦，这也是以色列飞往巴林的首个直飞商业航班。

美国财政部长慕钦说：«我很高兴能搭乘首次商业航班从这里飞往巴林。我特别感谢以色列总理和巴林国王英勇地领导以及特朗普总统把这一切凝聚在一起，这对亚伯拉罕协议来说是不可思议的重要时刻。»

随后以色列和巴林签署了数份谅解备忘录，包括两国建交、和平友好关系的联合公报，正式确立了双边关系，扩大海湾地区的合作。不过因为巴林国内有反对声浪，联合公报并不像以色列和阿联酋签署的全面协议一样。巴林政府希望在关系正常化一事上循序渐进。

这一举动再次激怒了巴勒斯坦人，巴勒斯坦的领导层抨击巴林的举动和阿联酋一样，背叛和破坏了阿拉伯国家的立场。即只有在巴勒斯坦人建立了自己的独立国家之后才能承认以色列。

这一突破性进展也被视为是美国总统特朗普竞选连任前外交政策的一大亮点。阿联酋和巴林上个月在美國的斡旋下，达成和以色列关系正常化协议。特朗普政府一直试图在美国大选前为以色列争取更多这样的协议。华盛顿也把这视为对付伊朗的堡垒和潜在的经济财源。阿联酋与以色列达成的协议开启了双边贸易。周二美国政要将加入阿联酋第一个访问以色列的代表团。