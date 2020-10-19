哈萨克斯坦社会医疗保险基金为公民境外大病医疗提供支持

哈通社/努尔苏丹/10月19日 – 2020年年初至今，哈萨克斯坦社会医疗保险基金根据哈卫生部委员会决议，为47名在境外接受医疗服务的患者提供了资金支持，其中31人的医疗费用已由基金全额支付，16人仍在治疗当中。

目前还有5名患者已申请境外医疗，正在等待批复结果。

截至2020年10月1日为止，哈社会医疗保险基金同国外医疗机构达成了总额为7.87亿坚戈的协议。

这笔资金主要用于与无亲缘关系的骨髓移植、器官移植、立体定向放射疗法/放射外科手术、质子疗法以及肿瘤病相关的大病医疗。

哈社会医疗保险基金表示，该项目旨在为国民赴境外接受哈国尚未有效开展的高科技医疗服务提供帮助。在这一免费医疗项目框架下，经申请并获得批准的患者在境外医疗结构产生的医疗费用，以及往返路费均有基金承担。

要获得项目支持，公民需向基金会提出申请，并提交相关的文件。最终的核准决定由卫生部专家委员会做出。该项目不适用于公民选择自费接受的医疗服务。

目前，哈萨克斯坦已经同俄罗斯、白俄罗斯、土耳其、韩国、印度、德国、西班牙等国家达成了相关的协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】