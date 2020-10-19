“精神和谐是和平的基础”主题论坛在首都努尔苏丹举行

哈通社/努尔苏丹/10月19日--世界精神卫生日世界精神文明论坛10周年框架下， “精神和谐是和平的基础”主题论坛于18日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行。

新闻和社会发展部副部长阿兹勒汗诺夫、纳扎尔巴耶夫信仰和文明间对话发展中心主席阿比布拉耶夫、努尔苏丹市宗教事务管理局负责人阿勒穆哈诺夫、“通过文化实现和平 ” 国际协会主席穆哈默德詹诺夫，以及俄罗斯、美国、印度、奥地利、瑞士、德国、黎巴嫩和其他国家专家出席论坛。

论坛旨在使民众形成共同的精神和道德价值观，以在哈萨克斯坦社会和世界范围内宣扬和平与稳定及精神和谐的思想。

论坛期间，与会者就国家信仰关系领域的重要问题，加强基于国家观念的独特性任务、以及促进民间社会在国家和世界宗教间对话及相互理解方面的作用等问题进行了讨论。

根据早前报道，在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，1992年10月哈萨克斯坦前首都阿拉木图市举行了第一届世界精神文明大会。

参与大会的各代表决定每年10月18日为精神文明协调日。该节日旨在禁止世界发生冲突，并寻求和平。自1992年起，哈萨克斯坦将这一天当作节日来庆祝。

【编译：阿依波塔】