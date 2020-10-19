哈萨克斯坦汽油出口量显著增加

哈通社/努尔苏丹/10月19日--据energyprom.kz网站报道，哈萨克斯坦即将成为汽油出口国。哈萨克斯坦生产的汽油向国外市场的供应量与去年同期相比增长了58倍，产值增长了49倍。

自年初以来，哈萨克斯坦已生产了近300万吨汽油，比去年同期增长3％。

2020年1月至8月，哈萨克斯坦的炼油厂共生产了290万吨汽油，其中包括航空汽油，与去年同期相比增加3.3％。

就地区而言，我国汽油产量最多的地区是位于奇姆肯特市的«PetroKazakhstan Oil Products»有限责任公司，占全国产量的44.9％，即130万吨，比去年同期增长8.7％。

根据今年前7个月的结果，国内公司几乎完全确保了我国对汽油的需求（出口加上国内市场的需求）。进口份额仅占0.03％。全年燃料进口下降了25倍。

汽油出口份额占我国汽油产量的11.1％，而去年同期为0.3％。国内公司的汽油出口量与去年同期相比增长了44倍，达到27.67万吨。

2020年1月至8月，我国已出口了36.21万吨车用汽油，而去年同期仅为6300吨（增长了57.6倍）。出口额为1.256亿美元，与去年同期相比增长了48.5倍。

哈萨克斯坦向独联体国家出口了10.33万​​吨汽油，总额为3670万美元，主要出口至吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。向世界其他国家出口了25.88万吨汽车汽油，总额为8890万美元，主要进口至阿富汗、荷兰和格鲁吉亚。

【编译：阿拉依】



