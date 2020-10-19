哈萨克斯坦驻立陶宛考那斯市名誉领事馆正式开馆

哈通社/考那斯/10月19日--哈萨克斯坦驻立陶宛第二大城市考那斯市名誉领事馆开馆仪式于19日举行。

立陶宛外交部领导人和外交使团成员、考那斯市领导人、立陶宛著名大学校长、该市商业、学术和创意团体代表出席了开馆仪式。

开馆仪式上发表讲话的哈驻立陶宛特命全权大使维克托·铁穆尔巴耶夫指出，考虑到考那斯与哈萨克斯坦之间的广泛联系，名誉领事馆在这座城市设立。

铁穆尔巴耶夫表示，这将为哈萨克斯坦和立陶宛合作议程提供新的动力和新思路，有助于扩大两国之间的区域间联系。

哈萨克斯坦驻考那斯名誉领事、前地方法官、著名律师和教授阿勒贝尔塔斯·米利尼斯指出，领事馆的工作旨在扩大双边贸易、经济、文化和人道主义联系，并建立商务、旅游和教育方面的互动交流。 他代表所在城市的民众向哈萨克斯坦领导人和人民就根深蒂固的历史友谊和伙伴关系表示了感谢。

在开馆仪式框架下，还举行了一场考那斯工商会成员共同参与的商业论坛。论坛就哈萨克斯坦总统题为“新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期 ” 国情咨文进行了讨论。此外，还组织了一次 “未知的哈萨克斯坦 ” 主题摄影展。

在考那斯技术大学、维陶塔斯·马格努斯大学和立陶宛健康科学大学的支持下，哈萨克斯坦驻考那斯名誉领事馆在考那斯市中心的BLC商务中心正式开馆。

每年约有100多名哈萨克斯坦学生赴考那斯留学。 考 那 斯专家为哈萨克斯坦心脏外科和围产学等领域的发展做出了重大贡献。 瑞曼塔斯·贝尼迪斯是世界上最著名的心脏外科医生之一，他定期前往哈萨克斯坦努尔苏丹和阿拉木图市进行复杂的心脏外科手术。

考那斯是立陶宛最大的工业中心，是立陶宛交通和物流枢。

考那斯和哈萨克斯坦在体育活动方面也有一系列联系。例如，哈萨克式摔跤体育比赛欧洲联盟在考纳斯注册。立陶宛著名篮球运动员萨博尼斯也作为教练，正在为哈萨克斯坦篮球运动的发展做出努力。

2022年，考那斯将成为欧洲文化之都。

【编译：阿依波塔】