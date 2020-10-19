文体部长：我们期待迪玛希的新项目

哈通社/努尔苏丹/10月19日--哈萨克斯坦文化和体育部部长阿赫托特·拉伊姆库洛娃表示，文体部为迪玛希·库代别尔艮的成就感到自豪。

文化和体育部长在简报会上说：“我们为迪玛希·库代别尔艮所取得的成就感到非常自豪。他是我们哈萨克斯坦的公民，毕业于我们国家的国立艺术大学，去年获得了硕士学位。迪玛希还曾获得国家奖学金、‘达仁’国家青年奖。我们总是期待他带来有趣的新项目。”

据她介绍，文体部将支持迪玛希在俄罗斯、美国和其他国家的大型项目。

“目前，有很多赞助商都在帮助他。由于他是中国比赛‘我是歌手’的获胜者，根据协议，比赛的获胜者都必须参加部分活动。在‘斯拉夫集市’上取得胜利之后，他还举行了许多与‘斯拉夫集市’相关的活动、巡回演出和音乐会等。由于这些表演，中国的制作人有兴趣进一步推广我们的迪玛希。”部长说。

“我为我们有才华的表演者、歌手正在成为一个品牌，或者已经成为我们国家的一个品牌而感到高兴。支持他是我们的责任。因此，我们正在讨论2021年与迪玛希工作有关的所有提案，我们将对此表示支持，并继续这项工作。”部长总结道。

【编译：阿拉依】



