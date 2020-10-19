考古学家在阿特劳州发现哈斯木汗陵墓

哈通社/阿特劳/10月19日 —— 哈萨克斯坦考古学家们近日在阿特劳州发现哈萨克汗国伟大可汗之一哈斯木汗的陵墓。

据阿特劳州州政府消息，考古学家们对萨莱楚克古城（中世纪金帐汗国、诺海汗国和哈萨克汗国首都）进行的考古研究工作中取得了重大成果。根据历史资料，历史学家们确定这是哈萨克汗国第四任可汗哈斯木汗的陵墓。

据历史记载，江格尔汗1840年曾到访这里，并标记为“可汗陵墓”。1861年，俄罗斯历史研究家阿列克谢·阿列克谢耶夫详细记载“可汗陵墓”的地理位置和陵墓建筑的特征，并将它称为“神圣墓室”。

据了解，古丝绸之路重要城市之一萨莱楚克古城的繁荣时代与哈斯木汗有着紧密关系。历史学家们表示，哈斯木汗在内的7个哈萨克可汗安葬于这里。

历史学博士阿布勒赛特·穆合塔尔说：“所有历史资料充分证明哈斯木汗安葬于萨莱楚克古城。此外，阿列克谢耶夫历史记载信息99%的证明了我们发现的是他的陵墓。”

他还表示，考古团队预计明年开始开展可汗陵墓的恢复和清理工作。

阿特劳州州长玛汗别特·多斯穆汗别托夫指出，在金帐汗国750周年之际发现哈斯木汗陵墓是重大的历史事件。他强调，哈斯木汗是哈萨克历史上伟大的可汗之一。

据悉，哈斯木汗是哈萨克历史上最成功、最有威望的可汗。经过多年苦战，他统一了哈萨克部落，奠定了当代哈萨克斯坦疆土。

哈斯木汗治国期间，哈萨克汗国繁荣达巅峰，是中亚地区首屈一指的强国。当时哈萨克人口达一百万以上，军力30万有余。哈斯木汗还制定了第一部哈萨克成文法《哈斯木汗法典》。

【编译：小穆】