央行：哈萨克斯坦公民存款去美元化趋势仍在继续

哈通社/阿拉木图/10月20日--哈萨克斯坦央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃20日就秋季汇率波动加剧的原因和存款去美元化趋势进行了介绍。

央行副行长表示，哈萨克斯坦公民存款的去美元化趋势仍在继续。今年年初，系统中有57％的坚戈存款，截至8月底，本币存款的比重已增加到60％。坚戈的利率相对较高，而硬通货的利率约为零，这是坚戈储蓄吸引力的因素之一。

她还指出了秋季汇率波动加剧的原因。

央行副行长说：“坚戈汇率是基于基本因素的动态而形成的。自秋季以来，本国货币的走势一直受到油价下跌的影响，并在较小程度上增加了发展中国家货币的风险。能源市场已经开始对第二波冠状病毒疫情设定预期价格，因此自9月初以来，每桶石油的价格已从45.6美元降至42.3美元。在此期间，发展中国家的货币感到压力。因此，土耳其里拉兑美元贬值了7.3％，卢布贬值了5.2％，巴西雷亚尔贬值了2.2％。”

“通常可以说坚戈的波动表现是正常的市场情况。央行将继续监测汇率的情况，一旦汇率不稳定大幅波动，将准备进行干预以确保金融稳定。”央行副行长强调。

【编译：阿拉依】



