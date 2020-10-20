教育部长：博洛尼亚进程论坛将帮助整合中亚的教育系统

哈通社/努尔苏丹/10月20日-- 哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫在国际在线论坛“区域全球：博洛尼亚进程和欧盟项目中的哈萨克斯坦”上表示，博洛尼亚进程论坛将帮助整合中亚的教育系统。

教育部长表示，论坛的主要目标是总结哈萨克斯坦10年间参与博洛尼亚进程和25年间参与欧盟Tempus和Erasmus+计划的结果，并确定哈萨克斯坦和中亚地区进一步发展高等教育的方式。

来自美国、土耳其、拉脱维亚、波兰、保加利亚、乌克兰、韩国的高等教育领域的专家出席了该论坛。

部长说：“我相信，本次论坛将为中亚国家教育体系的进一步整合，在中亚地区引入博洛尼亚进程原则，以及提高我国高等教育质量做出贡献。祝大家工作顺利。”

中亚国家教育部长、欧盟驻哈萨克斯坦代表团合作部负责人约翰尼斯·斯滕拜克·麦森、欧盟委员会代表阿德里安·维尔、欧洲委员会研究与高等教育部负责人舒尔·贝根、博洛尼亚进程秘书处副主席安妮·凯瑟琳·艾萨克斯、欧洲高等教育质量保证注册（EQAR）主任科林·塔克等出席了论坛。

【编译：阿拉依】



