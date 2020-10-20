英国称俄曾对东京奥运发动网络攻击

哈通社/努尔苏丹/10月20日 —— 据外媒报道，英国外交部当地时间19日发布消息称，俄罗斯武装力量总参谋部情报总局“格鲁乌”（GRU）曾针对原定今夏举办的东京奥运会和残奥会发动网络攻击。

塔斯社20日消息称，日本内阁官房长官加藤胜信在当日记者会上表示：“我们已知晓英方报告，正在收集相关信息，但我们不愿对此发表评论。”他表示，东京将采取一切措施保护东京夏季奥运会免受网络攻击。

英国外交部发表声明称，俄罗斯黑客对东京奥运会相关官员和组织发动了“网络侦察”，这些攻击发生在东京奥运会推迟举办时间之前，目标包括赛事组织者、赞助商和后勤公司。不过，英国外交官员没有说明攻击的程度和性质。

与此同时，美国司法部19日也宣布对6名俄罗斯“格鲁乌”官员提起指控，指控他们涉嫌为“俄罗斯战略利益”提供网络攻击。美国检察官说，这些人试图破坏2018年平昌冬奥会，2017年法国总统大选以及乌克兰电网。

俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席列奥尼达·斯卢茨基20日评论称：“这是最疯狂的废话，这种说法太鲁莽了。这些新指控是英美国家诋毁俄罗斯的又一步，一次又一次地将俄美关系、俄英关系打入谷底。”

俄总统新闻秘书佩斯科夫、俄外长拉夫罗夫此前也多次强调，此类指控毫无依据。