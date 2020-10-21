日中最快本月恢复短期和长期商务旅行

哈通社/努尔苏丹/10月21日-- 据共同社消息，日中两国政府已开始协调恢复目前为应对新型冠状病毒疫情而限制的商务相关人士往来。

消息称，出差等短期逗留者和派驻人员等长期逗留者将成为对象。日方希望在相互确认病毒检测有效性等的基础上，最快本月内达成协议。

日中经济关系密切，去年访日外国人总数和商务目的访日人数方面均以中国居首。上述举措有望带动受新冠疫情影响陷入低迷的经济实现复苏。

日本官房长官加藤胜信在20日的记者会上表示：«日中两国互为极其重要的邻国。通过重启往来使经济交流进入恢复轨道很重要。 «

短期逗留的机制是仅限商务相关人士的«商务通道 « 。若在入境时提交新冠病毒检测阴性证明和在日活动计划书，处于14天隔离期间内也能限定行动范围开展经济活动。目前该措施的对象国家为新加坡和韩国，预计还将新增越南。 长期逗留的机制是在维持14天隔离措施的同时恢复往来的«居留通道 « 。在商务以外也允许留学生等逗留。

中国最早确诊了新冠病毒感染，之后呈爆发式增长，但近期新增感染人数得到控制。日中两国政府为恢复往来推进协调工作，日本首相菅义伟9月与中国国家主席习近平通电话时也就继续磋商以早日恢复商务相关人士往来达成了一致。

日本国家旅游局的统计显示，2019年中国访日旅客约达959万人次。其中商务目的的访日人数约为37万人次。