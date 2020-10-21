俄能源部长呼吁全面履行石油减产协议

哈通社/努尔苏丹/10月21日 -- 新华社报道，俄罗斯能源部长诺瓦克日前呼吁相关产油国全面履行石油输出国组织(欧佩克)和非欧佩克产油国达成的石油减产协议。

据俄罗斯媒体报道，诺瓦克当天在欧佩克与非欧佩克产油国部长级联合监督委员会会议上发言说，当前国际石油市场还不稳定，相关产油国应全面履行欧佩克和非欧佩克产油国达成的石油减产协议。

诺瓦克表示，世界石油市场仍存在很多不确定因素。一方面，新冠疫情对包括石油市场在内的许多经济领域造成沉重打击，恢复全球经济和石油需求面临很多困难；另一方面，预计2020年全球能源投资与2019年相比将减少18%至20%。为此，需继续完善和巩固欧佩克和非欧佩克产油国合作机制，各产油国应支持这一机制。

诺瓦克9月曾表示，根据今年欧佩克和非欧佩克产油国达成的石油减产协议，俄罗斯在8月近100%完成了其石油减产配额。

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今年4月，欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议，今年5月至6月的减产规模为日均970万桶，7月至年底减产规模降至每日770万桶。6月，欧佩克与非欧佩克产油国同意将日均970万桶的减产规模延长至7月底。7月15日，欧佩克发表声明说，欧佩克与非欧佩克产油国同意8月起将减产规模降至每日770万桶。

欧佩克与非欧佩克产油国8月举行部长级会议，审议减产协议的执行情况并维持减产水平不变。

【编辑：木合塔尔·木拉提】