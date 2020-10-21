美探测器完成对小行星贝努的采样

哈通社/华盛顿/10月21日 —— 据新华社报道，美国航天局20日报告说，探测器奥西里斯-REx当天在小行星贝努表面“一触即走”，利用机械臂采集了一些表面样本。整个采样过程持续约4.5小时，由探测器自动完成。按计划，探测器将于2023年将样本送回地球进行研究。

奥西里斯-REx是美国第一个小行星采样探测器。据美国航天局介绍，当天探测器首先点燃推进器，离开绕小行星运行的轨道，缓缓靠近贝努表面并下降。随后，探测器喷出加压氮气吹起小行星表面物质，探测器机械臂上的采样探头“触碰”到贝努表面收集样本。最后，探测器点燃推进器离开小行星。

任务团队表示，初步数据显示采样行动按计划完成，等到所有数据都传回地球，他们会得到更多信息。如果一切顺利，探测器将于2023年9月从地球近旁飞过时把样本舱弹出送回地球。

奥西里斯-REx于2016年9月发射，2018年12月31日进入绕小行星贝努运行的轨道。贝努直径仅约500米，目前距离地球约3.2亿公里。它有45亿年历史，蕴含源自太阳系早期的物质。美国航天局认为，贝努小行星对地球有潜在威胁。研究贝努不仅有助于增加对行星形成及地球生命起源的了解，同时能更深入探索可能影响地球的小行星。