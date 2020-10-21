联合国妇女报告：各国在北京世妇会上的承诺总体尚未兑现

哈通社/日内瓦/10月21日 —— 据中新社消息，联合国经济和社会事务部20日发布《世界妇女2020：趋势和数据》报告。报告显示，尽管全球妇女的境况日益改善，但总体而言，25年前各国在北京世界妇女大会上的承诺仍未能兑现。

当天的在线发布会上，联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民介绍了本次报告的三个要点。

第一，过去二十年中，教育和早婚、生育和产妇死亡率等许多领域，妇女的境况得到改善。针对妇女的歧视态度在慢慢改变。许多地区保护妇女合法权利的相关立法在增加。在全球大多数地区，男童女童可以平等地接受初等教育。过去7年中，近75%的国家或地区的妇女，对被伴侣殴打这一现象的接受程度有所下降。

第二，其他领域的进展停滞不前，包括妇女的劳动力参与等。无偿家务和护理工作比重不平衡，阻碍妇女发挥经济潜力。全球女性平均每天花费在无偿家务和护理工作上的时间约为4.2小时，是男性的三倍；全世界处于工作年龄的妇女中，只有47%进入了劳动力市场。在平等发声方面，女性远不及男性。经济政治领域占据重要岗位的女性比例远低于男性。世界各地的妇女仍然遭受不同形式的暴力、有害习俗的侵害。全球约三分之一的妇女遭受过来自亲密伴侣的暴力，只有153个国家针对家庭暴力立法。目前全球至少还有2亿女童被切割生殖器官。

第三，目前的进展总体上远未实现1995年各国在北京世界妇女大会上的承诺。此外，新冠大流行正在打乱实现性别平等的努力，并有可能逆转过去几十年来取得的成果。

刘振民指出，获得可靠及时的数据至关重要，在当下国际社会应对新冠大流行时期，这一点尤为突出。他呼吁所有国家加快努力，增强妇女和女孩的权能，弥合性别关键议题相关的数据缺口，改善证据基础以监测进展情况。

《世界妇女》报告由联合国经社部统计司制作，1990年以来每五年出版一次。