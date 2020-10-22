库斯塔奈州经济发展势头良好 当地车企今年车辆出口翻番

哈通社/库斯塔奈/10月22日 – 即便在新冠全球大流行期间遭遇了国家紧急状态等一系列限制性措施的影响，2020年1~9月哈萨克斯坦库斯塔奈州仍然在宏观经济指标方面实现了良好的成果。

据库斯塔奈州政府消息，2020年年初至今，库斯塔奈州固定资产投资达到了2340亿坚戈。全年该州肉、奶制品产量大幅增加，植物油出口增长3.2倍，面粉出口增幅达到了11%。

在对外出口方面，该州汽车制造业也表现出了高速增长态势。今年1~9月当地汽车制造商出口量较去年同期翻了一番，对外出口哈国国产重型载重卡车5500多辆，公共汽车879辆。

根据库斯塔奈州经济和预算计划管理处负责人古尔巴拉姆·穆萨哈吉娜介绍，在地区经济发展指标方面，库斯塔奈州各个县区的表现各不相同，有部分县区数据有所下降。

就全州整体数据而言，农业、工业领域的增长十分显眼。1~9月共生产价值达1.1万亿坚戈的工业产品，其中6090亿坚戈属于加工工业。加工业的增长幅度达到了19.3%。

报告期内，农业领域共生产产品33亿坚戈。库斯塔奈州今年共收获粮食400万吨，其中小麦占350万吨。每公顷平均产量达到了10公担。收获油籽19万吨。

随着经济数据的增长，该州预算收入也有提升，超过了1440亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】