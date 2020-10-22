关于举行“年度志愿者”国际奖项大赛的通知

哈通社/努尔苏丹/10月22日 -- 哈萨克斯坦正式启动«年度志愿者»国际奖大赛。

«年度志愿者»国际奖项根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议设立。

在实施«志愿者年»的框架下哈萨克斯坦共和国信息和社会发展部发起了«年度志愿者»国际奖项的大赛。

国际奖项旨在鼓励那些为解决社会和公共问题做出贡献的志愿者和志愿者团体以及国内外志愿者组织。

来自世界各地的报名者都可以参加大赛。为此需要在qazvolunteer.kz网站上提交申请和填写志愿活动的信息。从2020年10月26日09：00到2020年11月15日09：00可以提交大赛申请。

大赛分为两阶段：

第一阶段：在qazvolunteer.kz网站上举行公开在线投票；

第二阶段：得票最多且进入第二阶段的参与者将由大赛委员会进行评估。

以下每个提名中的三名候选者将成为获奖者：

•«最佳志愿服务组织»

•«志愿团体领袖»

•«参加抗击冠状病毒感染的斗争»

•«可持续发展目标领袖»

•«最佳社会助理»

•«积极参与消除紧急情况

•«积极参与寻找失踪人员»

•«积极参与向犯罪受害者提供援助»

•«积极参与卫生保健的发展»

•«积极参与促进健康的生活方式»

•«为促进知识普及作出贡献»

•«为保护环境作出贡献»

•«为加强和平、友谊与和谐作出贡献»

•«为保护和发展历史文化遗产作出贡献»

•«为解决动物保护问题作出贡献»

•«为解决社会问题作出贡献。»

«年度志愿者»国际奖项的评奖规则发布在哈萨克斯坦共和国信息和社会发展部的网站上。

更多相关信息可访问https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/documents/details/77386?lang=kk了解。

【编辑：木合塔尔·木拉提】