职业拳击：阿里木汗吾勒希望今年再次登台对决

哈通社/努尔苏丹/10月22日 —— 据Sports.kz消息，哈萨克斯坦职业拳手贾尼别克·阿里木汗吾勒（9-0-0,5KO）22日向媒体透露，他希望今年再次登台战斗。

阿里木汗吾勒在推特上发文称：“非常期待举办下一场比赛，向全世界展示哈萨克拳击风格。”

据悉，阿里木汗吾勒10月10日在美国拉斯维加斯美高梅大酒店（MGM Grand）对阵阿根廷拳手贡萨洛·科利亚（16-3，6KO），并第二回合击倒对手成功卫冕WBO Global和WBC Continental Americas金腰带。

战胜对手后，阿里木汗吾勒在BoxRec的综合世界排名上升至第24位，并首次跻身著名《拳坛》杂志中量级TOP10排名。

值得一提的是，贾尼别克2019年4月12日在洛杉矶举行的比赛中战胜了墨西哥拳手克里斯蒂安·奥利瓦斯（16-4-0，13KO），获得了中量级WBO和WBC洲际拳王头衔。当年11月，哈萨克斯坦拳手在加州首次卫冕金腰带。

今年3月，贾尼别克计划在加拿大与加纳不败拳手伊萨·萨米尔（Issah Samir）对决，但因新冠疫情原因被迫取消。

【编译：小穆】