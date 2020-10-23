韩国向哈萨克斯坦提供抗击疫情人道主义援助物资

哈通社/努尔苏丹/10月23日--哈萨克斯坦卫生部商品和服务质量监管安全委员会国家检测中心收到了韩国提供的抗击冠状病毒疫情人道主义援助物资。

具体来说，国家检测中心共收到够进行38 800次新冠肺炎核酸检测的试剂盒。

国家检测中心计划将这些试剂盒分配给努尔苏丹、阿拉木图和突厥斯坦、江布尔、阿拉木图州和东哈州的分支机构。

韩国驻哈特命全权大使邱泓锡表示，通过哈萨克斯坦政府及时采取的措施和哈萨克斯坦人民在实施这些措施方面的支持，哈萨克斯坦得以克服第一波冠状病毒（COVID-19）大流行。 许多国家的疫情形势仍然严峻之时，哈萨克斯坦正在为第二次大流行做好准备。希望大韩民国政府提供的人道主义援助将有助于哈萨克斯坦正在进行的第二波疫情准备工作。

韩国大使还指出，韩国和哈萨克斯坦在分享抗击疫情经验、建立数字医疗基础设施和其他领域也在开展积极合作。

此外，他表示，大韩民国大使馆定期开展运动，向养老院、孤儿院、学校和其他机构无偿提供个人防护用品。

卫生部第一副部长马拉特·硕然诺夫表示，哈萨克斯坦和韩国长期保持着医疗卫生等各个领域的友好合作。感谢韩国最高领导层为哈萨克斯坦提供的人道主义援助和在大流行这一时期提供的支持。相信两国家间的友好关系和战略伙伴关系将在相互了解的基础上继续加强和发展。

【编译：阿依波塔】