政府总理主持召开数字化问题委员会会议

哈通社/努尔苏丹/10月23日--据总理府新闻消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明23日主持召开数字化问题委员会会议。

会议就优化“数字化哈萨克斯坦 ” 国家规划、内务部数字化进程和创建土地和公用事业数字地图问题进行了讨论。

数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛、内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫、农业部长萨帕尔汗·奥马若夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫、能源部长努尔兰•诺海耶夫等就上述问题作出工作汇报。

今年4月，国家总统指示对数字化相关工作成果进行分析，并通过重新分配资金优化“数字化哈萨克斯坦 ” 国家计划。

落实总统下达的工作指示框架下，政府机构、非政府组织、信息通信领域的专业人员，以及社会和企业界代表制定了“数字化哈萨克斯坦 ” 规划的10个优先领域。

其中包括社会关系领域的数字化，创建用于能源和工业的“工业4.0 ” 、AgriTech和Govtech技术平台，保障信息通讯领域基础设施和信息的安全，实施 “ 智能城市 ” 技术平台，创建改善居民安全水平的数字工具，电子商务、人工智能开发和创新生态系统等。

计划在数字化警务服务工作任务框架下，建立统一信息分析系统，现代化内政部情况中心，整合各类平台以接收公民诉求，在各州首府和直辖城市完全普及城市视频监控系统，实施数字警察项目和其他一系列项目。目前，建立国家土地资源和不动产数据库框架下，正在开展形成“国家统一不动产地图 ” 信息系统，开发数字化农业地图等工作。

土地资源的数字化框架下，将推出土地关系和建筑领域的数字化服务，土地使用权服务时间将从1年缩短至20天。优化“数字化哈萨克斯坦 ” 国家计划框架之下，为此前制定的125项计划新增了145项新计划、3个指示和41个指标。

总而言之，“数字化哈萨克斯坦 ” 优化版国家计划包括15个指示、67个指标和270项措施。

落实国家计划框架下，计划至2025年100%数字化公共服务，将数字化领域的投资额提高至5000亿坚戈，IT和电子产品出口量增至2000亿坚戈，创建1000多家创新公司，并培养10万名IT专业人员。

总理指示将“数字化哈萨克斯坦 ” 国家计划的修订版本提交给政府会议审议。

【编译：阿依波塔】