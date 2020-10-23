吉尔吉斯斯坦议会选举推迟 完成宪法改革后举行

哈通社/努尔苏丹/10月23日 —— 据中新社消息，日前敲定重新选举日期的吉尔吉斯斯坦议会选举又生出新变故。吉代总统扎帕罗夫当地时间22日签署法令，暂停宪法中有关议会选举条款的法律效力，议会重新选举日期推迟。

据吉国家通讯社报道，在22日举行的吉议会会议上，部分议员提议暂停举行议会选举并暂停宪法中有关议会选举条款的法律效力，建议在完成宪法改革后再重新举行议会选举。议会大部分议员支持这一提议。

当天晚些时候吉代总统签署法令予议确认。据吉总统官网消息，扎帕罗夫22日签署法令，暂停宪法中关于议会选举的若干条款的法律效力，同时将重新举行议会选举的时间推迟到不晚于2021年6月1日。

吉中央选举委员会21日曾宣布，吉将于今年12月20日重新举行议会选举，选举组织工作的初步资金预算是4.56亿索姆(约合人民币3777万元)。 吉议会在发布的解释性文件中指出，暂停和推迟议会选举的主要原因是国内局势受经济活力下降、政府财政收入减少和新冠肺炎疫情的影响“不容乐观”。据国家文传电讯社报道，吉政府目前确认的2020年财政赤字已达到360亿索姆(约合30亿元人民币)。

吉本月4日举行议会选举。因对初步结果不满，未能进入议会的吉反对派5日在阿拉套广场举行抗议集会，要求取消选举结果，引发政局动荡。吉总理、议长、总统先后宣布辞职。