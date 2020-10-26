哈国防部长耶尔梅克巴耶夫会见土耳其国防部长

哈通社/努尔苏丹/10月26日--哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫会见土耳其国防部长胡鲁西·阿卡尔。

在会见期间，国防部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫对胡鲁西·阿卡尔作为土耳其国防部长首次到访哈萨克斯坦表示欢迎，并强调两国应加强战略合作。

土耳其国防部长对哈国防部长的热情款待表示感谢，并发言称：“我们两国有着共同的历史，我们时刻关心着哈萨克斯坦正在发生的事件。共同的历史和文化对我们极为重要。我要特别强调我们两国元首之间的友好关系，这简化了我们的工作。我们正在两国领导人确定的领域中开展工作。”

哈萨克斯坦高度重视加强与土耳其的多方面战略关系。2018年9月，在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对安卡拉进行正式访问期间，签署了一些重要的双边文件，包括一项军事合作协议。土耳其武装部队是在哈萨克斯坦武装力量组建和发展初期向其提供全面支助的首批部队之一。20世纪90年代和21世纪初，土耳其共和国向哈萨克斯坦武装力量免费提供了军事装备，包括办公设备、测绘设备、通信设备和越野车。

【编译：阿拉依】



