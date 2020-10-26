联合国秘书长欢迎亚美尼亚和阿塞拜疆宣布星期一正式停火

哈通社/纽约/10月26日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯今天通过发言人发表声明，欢迎美国、亚美尼亚和阿塞拜疆政府当天发表的联合声明，宣布10月10日在莫斯科商定、并于10月17日在巴黎重申的人道主义停火将于当地时间10月26日星期一上午8时生效。

消息称，古特雷斯赞扬美国在欧洲安全与合作组织明斯克小组共同主席的支持下所做的调解努力。

古特雷斯再次呼吁双方根据这一谅解，毫不拖延地全面执行协议，并在欧洲安全与合作组织明斯克小组共同主席的主持下，不带先决条件地恢复实质性谈判。他还呼吁各方允许人道主义工作人员安全和不受阻碍地进出，并向纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突区及其周围的平民提供人道主义援助和服务。

秘书长期望双方遵守其所有承诺，并与欧洲安全与合作组织明斯克小组共同主席共同努力，为和平解决纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突采取具体步骤。

两国此前曾于10月10 日和10月18日达成停火，但停火协议生效后不久即遭打破，两国均指责对方率先破坏停火。

纳戈尔诺-卡拉巴赫地区在苏联时期曾是阿塞拜疆的一个自治州，但居民大多数为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚两国为争夺纳卡地区在1991年爆发战争。1994年，双方在欧洲安全与合作组织明斯克小组的斡旋下达成停火。此后，纳卡地区由当地自行成立的“阿尔扎赫共和国”控制，但该共和国并未获得国际社会的承认，当地的归属问题至今仍悬而未决。

多年来，两国在这一地区时有摩擦，始于今年9月底的新一轮冲突是双方自1994年停火以来最为严重的交战，迄今为止已导致数百人死亡。