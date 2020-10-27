联合国秘书长强调加强国际合作

哈通社/纽约/10月27日 —— 据新华社报道，联合国秘书长古特雷斯26日表示，只有国际合作才能战胜新冠疫情、气候危机、日益加剧的不平等和仇恨的蔓延。

纽约联合国总部26日举行正式活动，纪念第75个“联合国日”。古特雷斯在致辞中表示，联合国在诞生之时便成为全球团结的象征，今天则是全球合作的中心。“我们将永不放弃实现《联合国宪章》永久愿景的使命和工作。”

古特雷斯表示，当前，联合国的使命比以往任何时候都更加重要。只有通过共同努力，世界才能实现防止冲突、促进可持续发展、维护人权和保护地球等宏伟目标；只有国际合作才能战胜新冠疫情、气候危机、日益加剧的不平等和仇恨的蔓延。

第75届联合国大会主席博兹克尔在致辞中说，在世界各地，每时每刻都有成千上万的联合国工作人员正在为造福全人类和守护全世界而努力奋斗。当前，全球期待着联合国能够在危机时刻经受住时代的考验，而联合国工作人员也再次证明了他们的能力和决心。

1945年10月24日，《联合国宪章》生效，标志着联合国正式成立。1947年，联合国大会通过决议，正式确定每年10月24日为“联合国日”。