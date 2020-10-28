中选委呼吁公民积极参与议会投票

哈通社/努尔苏丹/10月28日 – 每一名哈萨克斯坦共和国公民，自选举日期明确后，都有权利在当地执行机构登记并行使投票权。

哈萨克斯坦中央选举委员会在马吉利斯（议会下院）和玛斯利哈特（地方议会）选举前夕，呼吁哈国公民积极参与投票，践行公民权利。

中选委27日举行的会议上，通过了相关呼吁书。

所有年满18周岁，且投票权未受任何限制的公民均可依法参与议会选举投票。

«您在选举投票名单上——这是受宪法保障的公民投票权。投票人名单由个地方执行机构负责制作，您在居住地的登记信息将是这份名单拟定的基础。各投票站的信息，最迟将不晚于2020年11月5日公布。»呼吁书中说。

每一名哈萨克斯坦公民，都有权在选举日期确定后于地方执行机构登记参与投票。若公民在投票日期间，身处其他城市，无法前往居住地所在的投票站投票，那么在12月10日前，可前往所在地市政府申请进行异地投票。

中选委表示，在12月26日前，公民可在居住地投票站查询个人信息。

根据此前报道，马吉利斯（议会下院）和玛斯利哈特（地方议会）选举将于2021年1月10日举行，11月10日至30日将进行候选人登记。

12月10日起，将开始进行议会选举前的竞选宣传活动，直至2021年1月9日0时为止。1月9日为选举前静默日。

1月10日早7时开始至晚8时，全国投票站点将开放投票。

选举投票结束后，中选委将在7日内公布选举结果。

【编译：木合塔尔·木拉提】