新学年第二季度在校学习的学生数量将增加

哈通社/努尔苏丹/10月28日 – 全国目前有中小学生340万人，其中220万将以远程教育模式进行学习。

据哈萨克斯坦教育和科学部消息，新学年第二季度，以传统模式，即在校接受教育的学生数量将进一步增加。

第二季度我国将继续采用远程授课和在校授课同时开展的模式进行中小学教育活动，其中，接受远程授课的学生数量为220万人，接受在校授课的学生数量为120万人。

在接受在校授课模式的学生当中：

80万学生将采用轮换模式授课（1~5年级）；

4010所小规模学校共有学生43.4万人；

13所国际学校共有学生3000余人（1~7年级）。

目前全国共有340万学生接受中小学阶段教育，其中240万人以远程模式学习，95.3万人以在校模式学习。在校模式学生中轮换模式班级学生总数为64.7万（1~4年级），小规模学校3047所共30.6万学生生。

根据此前报道，政府总理阿斯哈尔·马明26日主持召开了防控新冠疫情跨部门委员会会议，会议作出了一系列决定，包括：允许学生人数不足300人的小规模学校恢复传统教学模式；在家长申请的基础上，允许1~5年级、国际学校1~7年级以轮换班级模式恢复在校授课。

【编译：木合塔尔·木拉提】