哈萨克斯坦环保法草案获马吉利斯一读通过

哈通社/努尔苏丹/10月28日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）一读通过了《环保法》草案，议长努尔兰·尼格玛图林评价称，这将是哈国环保领域迈出的坚实步伐。

10月28日，马吉利斯议长努尔兰·尼格玛图林主持召开了议会下院全体会议。会上，对提交的哈萨克斯坦环保法草案进行了审议。

就《环境法》草案进行阐述的哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫表示，该法案旨在建立一个在环境保护领域更加有效和透明的国家法规和管理体系。部长在会上还回答了议员们针对法案内容提出的各种疑问。

议长尼格玛图林针对草案中部分缺陷提出了修改意见。会议还针对法案草案的附加法律草案进行了讨论，并针对其中的环境预算款项的转移支付等问题提出了相应的修订意见。

议长也强调指出，预算中的环保款项必须做到100%的专款专用，而环保法的通过将从法律层面对此进行全面规范和监督。

议长表示，环保法草案是议会审议的众多法案中非常重要的一份文件，相关领域的专家和机构自年初以来进行了多次讨论并最终形成了这份草案，托卡耶夫总统也对法案的进程予以高度关注并作出了相关的指示。

尼格玛图林称，环保法将是哈国在改善环保领域各项工作方面迈出的重要步伐。

根据会议讨论结果，马吉利斯28日一读通过了环保法草案。

【编译：木合塔尔·木拉提】