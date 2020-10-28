欧亚经济联盟有意成为欧盟与亚太之间经济桥梁

哈通社/莫斯科/10月28日 -- 欧亚经济委员会贸易委员（正部长级）斯列普涅夫27日出席欧亚经济联盟与中国«一带一路»倡议对接合作视频论坛开幕式时表示，欧亚经济联盟成员国形成统一立场，采取有效措施，积极应对当前危机，就保障粮食安全、个人防护用品和重要商品进口等问题快速做出决策。

他说：«疫情催生物流供应链、风险重估、国际产业链、数字化等方面发生重大变化。世界正处于向新的科技和经济形态过渡的阶段，机遇和风险并存。主要风险是政治和贸易冲突激化、国际社会分裂加剧，这是国际贸易机构和世界贸易组织面临的主要危机，如果找不到解决办法，将会陷入自我封闭并蒙受损失。»

斯表示，欧亚经济联盟和中国在能源、粮食、工业、基础科技等领域自给率较高，能够有效应对当前危机。但贸易保护主义绝非走出危机的最佳办法。斯强调，欧亚经济联盟的任务是通过完善贸易协定网络布局，在抗疫斗争中强化与外部伙伴的联系。发展与中国的关系是这项任务的重要方向。得益于有利的地理位置和统一的贸易政策，欧亚经济联盟能够成为欧盟和亚太地区之间的经济桥梁。欧亚经济联盟一方面与中国和其他亚洲国家对接，另一方面与欧洲对接，这是«大欧亚伙伴关系»概念的重要内容。

本次论坛由欧亚经济委员会、欧亚经济联盟成员国政府和中国商务部共同举办，并得到欧亚经济联盟实业家委员会、俄罗斯工业家企业家协会和实业俄罗斯协会等机构的大力支持。来自中国和欧亚经济联盟成员国政府部门、企业界和学术界代表出席论坛，就全球经济挑战和后疫情时代经济重启等问题进行交流研讨。

【编辑：木合塔尔·木拉提】