阿克托别市举行阿拜纪念碑揭幕仪式

哈通社/阿克托别/10月28日--阿克托别市举行了阿拜·库南拜吾勒纪念碑的揭幕仪式。

该纪念碑的作者是哈萨克斯坦文化工作者、雕塑家、哈萨克斯坦艺术家联盟成员托克塔尔·叶尔梅科夫和杰恩斯·朱班科索夫。纪念碑的总高度为6.2米，基座高2.4米，雕像高3.8米。

哈萨克斯坦作家联盟主席吾勒别克·叶斯达吾列特，诗人阿克胡诗塔儿·巴克特捷列娃，阿克托别州州长沃恩达森•沃拉扎林，东哈州阿拜县县长扎尔肯别克·拜依萨伯罗夫，阿克托别州居民和知识分子代表出席了阿拜纪念碑开幕仪式。

阿克托别州长在纪念碑开幕仪式上发言称：“今年，我国计划了许多纪念伟大诗人阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年的活动。但由于世界流行病学形势不容乐观，因此推迟了这些活动。尽管如此，我们还是以一种新的形式举办了许多纪念伟大诗人的活动。今天，在我们城市的正中心，举行了纪念伟大诗人纪念碑的揭幕仪式。阿拜启迪的诗句和话语映射了世界、生活、世界观和我们人民的精神。我们的主要任务是尊重和全面推广伟大思想家的文化遗产。我们应从阿拜的文化遗产中汲取一切精华。”

【编译：阿拉依】



