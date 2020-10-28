哈萨克斯坦制片人在戛纳组织举办首届国际独立电影节

哈通社/戛纳/10月28日---首届戛纳国际独立电影节（CANNES INTERNATIONAL INDEPENDENT FILM FESTIVAL，简称CIIFF）在法国举行。该独立电影节的创建者和组织者是生活在戛纳的哈萨克斯坦制作人、导演兼作曲家安娜拉·穆斯列波娃。

一年一度的戛纳国际独立电影节于10月18日至20日在戛纳举行。

戛纳国际独立电影节汇聚了来自世界各地的独立电影制片人，以发掘新的电影制作人才。今年，来自33个国家的69部电影参加了比赛。评审团由法国评论家和文化名人组成。

独立电影节组织者安娜拉·穆斯列波娃说：“戛纳国际电影节的开幕仪式由文化顾问夏琳·凡勒伯格女士代表戛纳市长剪彩。来自美国、保加利亚、法国、卡塔尔、印度、菲律宾、奥地利、伊朗、加纳、台湾的电影获得了主要奖项。哈萨克斯坦导演阿丽娜·穆斯塔菲纳执导的卡塔尔电影《安德》获得了丝绸之路特别奖项。”

哈萨克斯坦制作人、导演兼作曲家安娜拉·穆斯列波娃目前居住在戛纳。她是戛纳国际独立电影节CIIFF和丝绸之路电影奖的创办人。此外，她还是杰出作曲家加兹扎·朱班诺娃的学生，曾获得各类国际奖项，以及哈萨克斯坦首任总统颁发的旨在支持有才华青年的两项​​大奖。

组织者指出，戛纳国际独立电影节CIIFF将成为一年一度的盛事。

【编译：阿拉依】



