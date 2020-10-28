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    21:23, 28 10月 2020 | GMT +6

    纽约联合国总部因多名外交官感染新冠而取消现场会议

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    哈通社/纽约/10月28日 —— 据新华社报道，联合国秘书长发言人迪雅里克27日说，鉴于常驻联合国代表团中有5名外交官感染新冠病毒，纽约联合国总部已取消所有原计划于当天召开的现场会议。

    迪雅里克当天在记者会上说：“某国常驻代表团昨天通知联合国秘书处，称其工作人员中有5个阳性病例。联合国医务处立即启动接触者追踪机制。今天所有现场会议都已取消。”

    据了解，27日举行的安理会叙利亚问题会议已改用视频方式举行。

    在回答记者停开现场会议将持续多长时间的问题时，迪雅里克说：“我估计还会持续几天。”他强调，秘书长希望确保所有人的安全。

    第75届联合国大会主席博兹克尔26日晚致函所有会员国时说，在接触者追踪结果出来之前，所有现场会议都可能被取消。

    据悉，纽约联合国总部3月12日报告首例新冠病例后，秘书长古特雷斯要求实行远程办公以降低病毒传播风险，后又数次延长远程办公期限。安理会7月14日在纽约联合国总部召开现场会议，这是安理会自新冠疫情全球暴发以来首次返回联合国总部召开会议。安理会最近于10月22日召开过一次现场会议，目前参会人员正在接受新冠病毒检测。


    标签:
    国际 联合国 黄金储备 新型冠状病毒
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