哈萨克斯坦大使向澳大利亚总督递交国书

哈通社/努尔苏丹/10月29日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻新西兰兼新加坡和澳大利亚特命全权大使阿尔肯·阿尔斯坦诺夫向澳大利亚总督递交国书。

会谈中，哈萨克斯坦外交官向戴维·赫利转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶诚挚的问候和良好祝愿。 大使指出，澳大利亚是哈萨克斯坦在东南亚和大洋洲最重要的合作伙伴之一，并表示，他将尽一切努力加强两国之间的友好关系。

阿尔斯坦诺夫认为，哈萨克斯坦与澳大利亚之间进一步扩大合作的潜力巨大。 尽管受COVID-19大流行影响，仍有很多大型澳大利亚公司在积极进入哈萨克斯坦市场。 预计未来2~3年，澳大利亚对哈萨克斯坦经济的投资将超过5500万美元。 采矿、农业、水管理、技术转让和国际教育等领域的合作前景广阔。

赫利就阿尔斯坦诺夫正式开始在澳大利大的外交工作表示了祝贺，并邀请他在边界开放之后对澳大利亚进行访问。同时，澳大利亚总督指出了两国在国际组织中的相互支持，并就哈萨克斯坦在政治和经济领域取得的成就表示了祝贺。他表示，澳大利亚有意进一步将强和扩大与哈萨克斯坦之间的贸易、经济和投资领域合作。

【编译：阿依波塔】