哈通社/北京/10月24日 -- 据新华网消息，根据中国国务院最新任命，何平被任命为新华通讯社社长，原社长蔡名照正式卸任。

据官网最新信息显示，何平目前任：新华社社长、党组书记、总编辑，中央纪委委员。

何平生于1957年，1982年毕业于北京大学中文系新闻专业，毕业后进入新华社工作，历任国内部政治新闻采编室记者、编辑、副主任，国内部主任助理等职，1995年起历任新华社总编辑助理、副总编辑兼国内部主任。

2000年起，何平历任新华社党组成员、副社长兼常务副总编辑、社党组副书记，2007年出任新华社总编辑。

据新华网报道，1993年，何平被破格晋升为高级记者，同年起享受国务院政府特殊津贴。曾获«范长江新闻奖»、«首届全国百佳新闻工作者»称号。通讯《在大海中永生》等多篇新闻作品获中国新闻奖特别奖、一等奖。

此次卸任新华社社长的蔡名照，生于1955年6月，曾任新华社山东分社社长、新华社秘书长、副社长、常务副总编辑等职，后任人民日报社总编辑、中宣部副部长、中央对外宣传办公室主任、国务院新闻办公室主任等职，2014年任新华社社长、党组书记。蔡名照还是中国共产党第十八次全国代表大会新闻发言人。

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