托卡耶夫总统召开内务部部委扩大会议

哈通社/努尔苏丹/10月29日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日主持召开了内务部部委扩大会议，会议上审议了今年前9个月内务部的工作结果，以及执行总统指示的进度。

内政部负责人、地方警察部门负责人参加了本次会议。

会议开始之前，总统视察了内政机构配备的专用设备，并熟悉了努尔苏丹警察局业务管理中心的工作。

国家元首对所有在冠状病毒大流行期间认真履行职责的工作人员表示感谢。

总统指出，应继续进行结构性改革。目前，已采取了第一步措施，紧急情况部已由内务部管理，将在执法和司法制度改革委员会的框架内进一步优化内务部的结构。但这绝不意味着削弱警察的职能。内务部一直是国家确保法律和秩序方面的主要支持力量。

总统还谈到了需要使警察活动数字化，加强打击非法毒品贩运。

总统在讲话中宣布，明年，在哈萨克斯坦独立30周年之际，将依法对那些不会对公民和整个国家的安全构成严重威胁的罪行进行大赦。

国家元首认为，全力支持工作人员是主要任务之一。总统回顾说，每年拨款超过150亿坚戈，用于向警卫人员提供住房补偿。从明年1月1日起，将再分配100亿坚戈，因此，这项支持措施将覆盖值勤单位、警卫队、专门安全组织、部门教育机构和刑事执法系统的员工，总计8000多人。

总统还强调了在COVID-2019大流行期间警察工作的重要性，这已成为整个公共管理系统的严峻考验。

在目前的情况下，是警察与医务人员一起站在前线。在第一波大流行期间，根据总统的指示，向参与检疫措施的内务部员工共发放了66亿坚戈的奖金。总统表示，到年底将再提供115亿坚戈的补助金。

在会议期间，内务部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫也作了讲话，向总统汇报了该国的犯罪情况，确保公民安全、预防犯罪、打击有组织犯罪、人口贩运、毒品犯罪和盗窃的措施。介绍了在执行国家元首关于改革内政机构的指示，确保警察工作公开和透明的措施的进展情况。

此外，总统还听取了努尔苏丹警察局局长和阿克托别州警察局地方警察督察的报告。

【编译：阿拉依】



