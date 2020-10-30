哈萨克斯坦和罗马尼亚将在固体废物处理领域开展合作

哈通社/努尔苏丹/10月30日--据哈萨克斯坦生态部新闻处消息，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫在今日举行的哈萨克斯坦-罗马尼亚政府间委员会第15次会议上邀请罗马尼亚公司合作实施“转废物为能源”（Waste to Energy）机制。

哈萨克斯坦-罗马尼亚政府间委员会的两国联合主席，相关政府部门的代表，以及两国授权大使出席了会议。

生态部长建议扩大两国的合作领域，并提出在处理城市固体废物以生产能源方面进行合作。

生态部长在会议上说：“目前，哈萨克斯坦方面正在研究引入‘转废物为能源’（Waste to Energy）机制，即热废物处理。我国计划建设7个垃圾焚烧厂。我们邀请罗马尼亚公司参加该项目。”

此外，据生态部长介绍，哈萨克斯坦和罗马尼亚在里海养殖冷水鱼类（鲑鱼，鳟鱼）方面具有合作潜力。

2019年，哈萨克斯坦的鱼类产品产量达5.2万吨。与此同时，出口量达3万吨（产值达6000万美元）。

生态部长介绍说：“里海鱼类养殖的潜力为50万吨。考虑到向邻国出口的潜在市场和有利的地理位置，我们邀请罗马尼亚公司在这一领域进行投资。”

双方还讨论了在经济、贸易和投资、工业、医疗、太空探索等领域的双边伙伴关系问题。

在会议结束之际，双方签署了哈萨克斯坦-罗马尼亚贸易、经济、科学和技术合作政府间委员会第15次会议的议定书。

【编译：阿拉依】



