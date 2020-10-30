哈萨克斯坦推出电池生产新技术

哈通社/努尔苏丹/10月30日--据绿色技术和投资项目国际发展中心新闻处消息，位于阿拉木图州“Kainar-AKB”工厂隆重举行了启动电池新生产线仪式。

绿色技术和投资项目国际发展中心指出，该项目是在“Kainar-AKB”与绿色技术和投资项目国际发展中心（IGTIC）之间的合作备忘录的框架内实施的。

消息中称：“推出的这项新技术很先进，扩大了在生产我们自己的产品时使用旧电池（存储电池）的可能性。在新型号中，电池外壳将完全由回收材料制成，这些原材料将在一条现代化的意大利新生产线‘INZHITEK’上进行处理。新技术线配备了本地清洁过滤器，将减少对环境的负面影响。”

据专家称，新生产线的启动将使产能提高至每年生产370万个电池。目前，该工厂每年可生产250万个可充电式电池。

得益于“ROP”运营商的资金支持，使得“Kainar-AKB”加工企业的现代化成为可能。该工厂从运营商处领取有关废旧电池的回收、处理和处置的补助金。

在2016年至2020年期间，该工厂营业额为40亿坚戈。今年，该工厂还扩大了其产品销售的范围，并进军阿联酋和意大利市场。

该工厂计划继续开发中国和欧洲市场，将年销量增加到每年370万个电池，并开发新型电池起动器和固定式电池。

【编译：阿拉依】



