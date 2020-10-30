阿塞拜疆与亚美尼亚在日内瓦举行和谈 双方冲突仍在进行

哈通社/日内瓦/10月30日 —— 据中新社消息，亚美尼亚和阿塞拜疆的外交部长周五(30日)抵达瑞士日内瓦，为解决纳卡地区的冲突举行会谈。

据悉，一个多月的战斗，已造成大量人员伤亡。

据路透社(Reuters)30日消息，日内瓦的外交官们表示，亚美尼亚和阿塞拜疆两国的外长将与法国、俄罗斯和美国的特使会面，这些特使代表欧安组织明斯克小组的联合主席，负责解决近几天来升级的冲突。亚美尼亚和阿塞拜疆的外交部都确认各自的部长已经到达日内瓦。

俄罗斯总统普京周四(29日)表示，要求更大作用的土耳其应成为参与结束战斗的谈判的国家之一。克里姆林宫发言人佩斯科夫周五(30日)对记者说，维和部队只有在亚美尼亚和阿塞拜疆双方的同意下才能进入冲突地区。

零星的冲突在30日仍旧继续进行。阿塞拜疆国防部表示，阿格德雷、霍贾文德和古巴德利地区的军事据点和定居点一夜之间遭到了攻击。亚美尼亚方面则表示，亚方挫败了阿塞拜疆人的进攻，对一些地区的炮击已经恢复。

据报道，纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡地区爆发战争，亚美尼亚占领纳卡地区及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1992年，欧洲安全与合作会议(欧安组织前身)成立由12国组成的明斯克小组。有关纳卡问题不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但未取得实质性进展。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，双方间武装冲突时有发生。