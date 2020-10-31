世界银行：中亚可成为东亚和欧洲间电力交易中心

哈通社/努尔苏丹/10月31日 -- 世界银行日前发布了于中亚电力系统现代化改造成果的分析报告，认为中亚有能力成为东亚和欧洲间电力交易中心。

世行的分析报告称，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦在水电领域的发展潜力很大，中亚的电力输送系统已实现互联，但国家间电力交换至今仍受限，大大低于现有的传输能力，这主要是由于地区电网管理和协调不足、电力系统同步化有限、电力生产缺乏协调、电力负荷未实现合理分配且计划不足，影响着地区中短期电力贸易的发展和新发电设施建设项目的推出。

报告还指出，中亚地区的战略地位使它能够成为东亚和欧洲之间的电力交易中心，鉴于中亚与阿富汗及巴基斯坦等能源需求迅速增长的南亚国家拥有共同边界，这一设想是非常现实的。CASA -1000和TUTAP跨地区能源项目的进展将扩大中亚和南亚间的电力贸易机会。这些跨系统输电线路将为进一步增强电网的连通性、发挥能源贸易潜力奠定基础，最终使中亚和南亚的电能输入中国、欧亚和中东地区市场。

世行专家估算，2020-2030年中亚国家通过合理利用水电和火电潜力、共同规划发电产能、减少电力浪费以及压缩燃料开支，可以获得高达64亿美元的经济收益。

【编辑：木合塔尔·木拉提】