奇姆肯特市医疗设备生产企业开始生产呼吸机

哈通社/奇姆肯特/11月2日--据奇姆肯特市政府新闻处消息，奇姆肯特市长穆拉特•埃铁诺夫视察该市医疗设备生产企业，该企业将从今日开始生产呼吸机，为可能出现的新一波COVID-19疫情做准备。

市长表示，该企业将从今天开始生产呼吸机，每天能够生产20-25台设备。该企业不仅生产这种设备，而且还生产大约300种类型的医疗设备和配件。

市政府已下令为奇姆肯特市的医院生产首批88台呼吸机。此外，政府还将在这里购买显示器、分配器、脉搏血氧仪、分析仪等总共32种医疗设备和配件。

市长说：“本周末，首批88台设备将交付至当地医院。在不久的将来，还将为全国各大医院提供奇姆肯特制造的设备。生产的本地化率为60％。但我认为，不久之后，国内生产的份额将增加到80％。”

“另外，已为第二波可能出现的冠状病毒疫情准备了5000张病床。在第一波浪潮中，奇姆肯特市共有3810张床，目前我们有超过5000张床。我们已经购买了三台CT机，每天可以为1500人提供服务。该市医院的呼吸机数量已从330台增加到600台，并且其数量还将增加。我们还增加了医院的氧气点和重症监护病床的数量。进行了三次演习，在所有医疗机构和救护站之间建立了明确的协调，以应对第二波大流行。我们一直在与综合医院合作，以在家中和偏远地区治疗儿童。现在我们有211个移动医疗小组。”市长补充道。

据市长介绍，奇姆肯特市的流行病形势稳定。冠状病毒感染确诊患者和接触者在严格的门诊控制下进行治疗和隔离。今年将为该市医疗机构的材料和技术设备提供66亿坚戈的资金，与去年同期相比，增长了六倍。还将扩大生产，创造新的就业岗位并补充城市预算。

【编译：阿拉依】