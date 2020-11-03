哈萨克斯坦和平指数排名居独联体首位

哈通社/努尔苏丹/11月3日 -- 英国经济学人信息社（Economist Intelligence Unit）公布的全球和平指数（Global Peace Index）中，哈萨克斯坦在163个国家的全球和平指数中排名第70位，在独联体国家中排名第一。

全球和平指数是一套用作测量指定国家或地区的和平程度的指标。

该指数由名为英国经济学人信息社的专家小组所维持和公布，而该专家小组的成员主要来自各和平学系、智库以及澳洲悉尼大学和平及冲突学中心（the Centre for Peace and Conflict Studies）所组成。

指数引用联合国和其他国际组织的数据，包括国家军费、国家因组织性冲突死亡人数、联合国派遣人员数目等，对全球各个国家及地区的和平程度及生活稳定程度作出评分以及排名。

首个排名于2007年5月30日公布。

哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫指出， 根据这个参数排名， 哈萨克斯坦进入安全水平相当可靠的国家名单，在163个国家中排名第70位。哈萨克斯坦在独联体国家中名列前茅，是对哈萨克斯坦执法系统工作的肯定。

【编辑：木合塔尔·木拉提】