《阿拜箴言》被译成乌兹别克语出版

哈通社/努尔苏丹/11月3日--今日举行了主题为“伟大诗人的共鸣：纳沃伊和阿拜”的在线会议，会议上介绍了由翻译家雅库布·尤尔达谢夫翻译的《阿拜箴言》乌兹别克语译本，以及由诗人兼翻译家聂斯别克·艾特吾勒翻译的《哈姆萨》哈萨克语译本。

雅库布·尤尔达谢夫说：“今天，我们将哈萨克斯坦著名诗人阿拜的著作《阿拜箴言》译成乌兹别克语，将著名思想家阿利舍尔·纳沃伊的著作《哈姆萨》译成哈萨克语。这些杰出人物都有自己的写作风格、思想和观点，彼此不同，我将《阿拜箴言》译成乌兹别克语，以便我们的人民可以更好地了解他的作品，了解阿拜，以及阿拜对哈萨克文学做出的贡献。阿拜是一个唯物主义哲学家。他曾经说过，只有上帝无法衡量，其余的都可以衡量：我们的知识、生活。”

国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里表示，阿拜的导师是阿利舍尔·纳沃伊。阿拜按照他的创作道路写下了诗歌《伊斯坎德尔》。因此，这就是为什么今天会议的主题是“伟大诗人的共鸣：纳沃伊和阿拜”。

诗人兼翻译家聂斯别克·艾特吾勒说，“我在阿拜的作品中长大。伟大诗人阿拜十分尊敬东方诗人，尤其是阿利舍尔·纳沃伊。阿拜和纳沃伊是团结整个突厥世界的伟大人物。得益于阿拜和纳沃伊，东方文学在世界文学中占有特殊的地位。我为将由阿利舍尔·纳沃伊著名作品《哈姆萨》译成了哈萨克语以便我们的人民可以阅读这部著作，翻译这部著作的过程使我感到十分幸福。年轻人应该阅读阿拜和纳沃伊。他们应该了解当时的哲学和语言。阿拜和纳沃伊是我们通向光明的未来的璀璨之星。”

【编译：阿拉依】



