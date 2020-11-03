政府副总理访问乌兹别克斯坦，就实施联合项目达成协议

哈通社/塔什干/11月3日--据政府总理官网消息， 由哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔率领的哈萨克斯坦代表团对乌兹别克斯坦塔什干市进行了正式访问，中央国家机构负责人，以及突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫参加了本次访问。

访问期间，代表团与乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫、乌兹别克斯坦政府第一副总理阿希尔巴伊·拉马托夫、乌兹别克斯坦政府副总理兼投资和对外贸易部长萨尔多·乌穆尔扎科夫举行了会议。双方就有效的双边合作达成了协议。

会议期间指出，尽管冠状病毒大流行仍然存在，但哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦战略伙伴关系处于较高水平，并且正在以动态的方式发展。

会上还再次全面讨论了协定执行方面的进展以及有互利合作前景的领域。

为了加强贸易和经济联系，还探讨了汽车工业、整合出口农业项目以及第三国市场需求产品的多式联运（汽车/铁路/航空）项目。

哈萨克斯坦方面建议建立一个国家间批发配送中心网络，这将使积累的农产品数量足以进入大型的出口市场贸易网络。

乌兹别克斯坦政府总理提议在现有的贸易和物流中心«铁尔梅兹-马扎尔-沙里夫»的框架内审议合作问题。

【编译：阿拉依】