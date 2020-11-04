智利音乐家将迪玛希的歌曲译成西班牙语进行翻唱

哈通社/努尔苏丹/11月4日--据迪玛希官网消息，智利歌手乔纳森·多诺索翻唱了哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮的歌曲，并将其翻译成西班牙语。

一年多以前，乔纳森在YouTube上偶然看到了迪玛希演唱歌曲«S.O.S»的视频。乔纳森表示，从那一刻起，他的生活发生了翻天覆地的变化。

之后，乔纳森开始关注迪玛希·库达伊别尔艮的作品，观看他的所有表演并期待着他的新作品。之后，这名智利歌手产生了强烈的渴望想要翻唱迪玛希的歌曲，但不仅只是翻唱，还要将歌曲译成西班牙语。

智利歌手乔纳森说：“当我听外语的歌曲时，我虽然并不理解但我非常喜欢它，我认为这是一种行动的信号。这种情况在当我听迪玛希演唱«Give Me Love»时发生了。迪玛希的声音深深地打动了我，我立刻去寻找歌词的译文。我看完歌词后感到很惊讶。这首歌的歌词充分反映了我在那段艰难时期所经历的所有感受和想法。然后我坚决地决定，我一定会翻唱这首歌曲。”

乔纳森找到了这首歌的三个翻译版本，并亲自用西班牙语撰写了歌词。之后，智利歌手完成了他的第一首翻唱歌曲，将其上传到YouTube。

出乎意料的是，乔纳森的翻唱版本受到了迪玛希粉丝的好评如潮，后者要求智利音乐家继续将迪玛希的歌曲翻译成西班牙语。从那天起，乔纳森决定对迪玛希的歌曲进行更多翻唱，从而促进了他的音乐在拉丁美洲的传播。

【编译：阿拉依】



