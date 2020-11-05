本地化采购助哈国企业占领进口市场

哈通社/努尔苏丹/11月5日 -- 作为公共采购计划的一部分，自2020年初以来，萨姆鲁克-卡泽纳集团公司已经与哈本国企业签订了2.4万亿坚戈的协议。

萨姆鲁克·卡泽纳基金继续执行分类采购管理。通过分类采购，基金优化了成本，促进本国企业进行现代化改造，扩大了产品范围。

2020年初以来，萨姆鲁克·卡泽纳集团公司与哈本国企业签订了2.4万亿坚戈的采购合同，在下了1.2万个订单，这些企业雇佣员工28万人。该报告称，预计国家预算的税收收入将达到1700亿坚戈。

分类采购管理机制与采购的招标原则相比，基于供应商的选择根据预先确定的标准，包括采购产品或服务考虑总体拥有成本，购买价格和未来的成本考虑在内，这可以极大地影响设备或服务的总成本。

类别管理意味着对所购买的商品和服务进行战略规划和详细分析，而购买本身是通过与企业的各种结构部门进行跨功能交互来进行的。在这类采购中，第一个位置不是由单独的链条«买方-供应商»占据，而是按商品类别，例如«汽车和公共汽车»、«医疗保险»等。

因此，例如，哈国特种鞋类制造商自引入这一机制以来，在2019-2020年期间，销售的货物超过40亿坚戈，电缆和电线产品制造商销售产品超过70亿坚戈。

这些企业有TarazKozhObuv LLP，Taraz市的Chance IP，Zhetisu JSC，Grant-Yut LLP，Argo PKK LLP，DARKHAN-MNM LLP和Almaty的Kazlegprom-Almaty LLP。，位于Aktau的LLP« Zhamal-ai LTD»，位于Akmola地区的LLP« SAMHAT鞋厂»，« Karaganda鞋厂» LLP和« Semipalatinsk鞋厂»。

而此前，Kazlegprom-Almaty LLP实际上从未向该基金的子公司供应鞋类。如今，该公司已成为基金组织中最大的特殊鞋类供应商之一。

同时，在实施类别战略采购之后，该基金在Karaganda鞋厂有限责任公司，TarazKozhObuv有限责任公司，Zhamal-ai LTD有限责任公司的采购量增加了一倍以上。

据悉，特种鞋采购引入品类管理之前，无法自主生产的供应商占比超过30%。目前，品类战略范围内的特种鞋均从哈本国厂家采购。在采购电缆和电线产品方面也有类似的问题，除了缺乏国内生产之外，进口货物的比例很高，更换供应商的频率很高，本地化含量在产品中所占的比例也很小。

目前，正在制定107个类别的战略，包括«汽车和公共汽车»、«燃料»、«特殊服装»等。

【编辑：木合塔尔·木拉提】