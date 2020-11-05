赴土耳其安塔利亚旅游的游客人数有所增加

哈通社/安塔利亚/11月5日--据阿纳多卢通讯社报道，尽管冠状病毒大流行仍未结束，但今年10月，从乌克兰、哈萨克斯坦和摩尔多瓦前往土耳其安塔利亚旅游的游客流量与去年同期相比有所增加。

今年，安塔利亚的旅游旺季由于大流行比平常来的晚一些，尽管如此，来自多个国家的游客人数仍有所增加。

仅在10月，就有70万名游客前往安塔利亚旅游。今年10月，共有7130名哈萨克斯坦公民到访安塔利亚，这比2019年10月（6668名游客）的游客人数更多。

来自乌克兰的游客人数达102117人，而去年10月为72474人。来自摩尔多瓦的游客流量也大幅增加，从去年10月的3574人增加到5880人。

专业酒店经理协会负责人乌勒凯·阿特玛扎表示，在全球抗击大流行的背景下，安塔利亚能有这样的游客流量是巨大的成功。应该感谢所有为此付出努力的人。得益于此，每个游客都可以在享受度假之后健康地回到自己的国家。

得益于“安全旅游计划”，土耳其安塔利亚已成为全球范围内的安全度假胜地。土耳其“旅游之都”的大多数酒店建筑群均已获得“健康旅游证书”，该证书表明其符合150种不同的卫生和防疫要求，从而使得来自国外游客流量增长。

【编译：阿拉依】



