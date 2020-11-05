第四届阿斯塔纳媒体周大会将于下周举行

哈通社/努尔苏丹/11月5日 —— 第四届阿斯塔纳媒体周（Astana Media Week）大会将于11月11-13日举行。

据了解，举办该大会的主要目的是推动哈萨克斯坦媒体领域的发展，并将该领域业务关系提升至区域和国际水平。大会由新闻和社会发展部和«哈萨克媒体中心（Kazmedia）»联合举办，邀请了国内外媒体高层人员代表、国际领先媒体分析人士、国际组织和大型媒体公司代表出席。

本届阿斯塔纳媒体周主要议程包括：媒体消费国际趋势、疫情和媒体面临的信任危机、新形势框架下的编辑部工作、多媒体平台和媒体领域的新领导者。

出席活动的主要嘉宾包括：联合国全球传播部首席顾问罗伯特·斯金纳、亚洲－太平洋广播联盟（ABU）秘书长贾瓦德·莫塔吉、俄罗斯著名新闻记者、作家和制作人米哈伊尔·齐加、全俄国家电视广播公司国际关系部门主任彼得·费奥多罗夫、塔斯社第一副社长米哈伊尔·古斯曼、塔塔尔通讯社社长沙姆勒·萨德科夫、俄罗斯著名新闻记者、自媒体博主伊琳娜·希克曼、哈萨克斯坦著名PR专家阿里谢尔·耶勒科巴耶夫等。

此外，本届媒体周大会框架下将举办一系列在线活动。

哈萨克斯坦信息和通讯部于2017年10月4-6日举行首届阿斯塔纳媒体周。当时，来自中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的2000多名嘉宾出席了大会。

【编译：小穆】