穆迪上调哈萨克斯坦里海银行评级展望至积极

哈通社/努尔苏丹/11月6日 – 国际评级机穆迪将哈萨克斯坦里海银行（Kaspi Bank）的评级展望由稳定提升至积极，同时将该金融机构的长期存款评级由A2调整至A1级。

Kaspi.kz金融控股集团负责人米哈伊尔•洛马塔泽对此表示，穆迪评级的提升，证明了里海银行在金融稳定性和发展前景方面的实力，已经得到了国际市场的高度认可。

他指出，经过多年的发展，Kaspi.kz平台已经成为了哈萨克斯坦人民日常生活的最受欢迎的重要工具。

洛马塔泽强调指出，通过移动端灵活、便捷的优势，Kaspi.kz始终致力于为所有客户提供最优质的服务。

Kaspi.kz金融控股集团运营电子商务市场、金融科技和支付系统三个平台，是哈萨克斯坦最大的零售电商平台，其旗下的里海银行（Kaspi Bank）在哈萨克斯坦拥有800多万用户。

今年10月该公司在英国伦敦证交所（LSE）成功实施IPO，共募得资金8.7亿美元，公司市值则达到了65亿美元以上，成为了哈国市值最高的银行。

其股东包括霸菱东欧投资基金（35%）、维亚切斯拉夫•金（32%）、米哈伊尔•洛马塔泽（26%）和高盛集团（4%）。公司管理层持股3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】