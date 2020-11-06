印度在新冠疫苗研发方面赶超英国

哈通社/新德里/11月6日--据路透社报道，印度加快了冠状病毒疫苗的研发，而英国的阿斯利康公司则表示疫苗将会晚些交付。

印度科学家表示，在印度政府的支持下，该国研发的冠状病毒疫苗最早可能于明年2月推出，比预期的要提前几个月，因为最后阶段的临床试验将从本月开始，迄今为止的研究均表明该疫苗是安全有效的。

与印度国家医学研究委员会（ICMR）合作开发冠状病毒疫苗的私人公司巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）此前曾表示，将在明年第二季度推出疫苗。

印度国家医学研究委员会的高级研究员拉吉尼·康德表示，疫苗显示出良好的效果，有望在明年二月或三月上市。

值得一提的是，COVAXIN疫苗计划将于明年2月份上市，这将是印度生产的首款冠状病毒疫苗。

与此同时，澳大利亚将增加各类疫苗的购买数量至1.35亿剂。澳大利亚总理斯科特·莫里森表示，该国政府将从“Novavax”公司处购买4000万剂疫苗，从辉瑞公司（Pfizer Inc）和巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）处购买1000万剂疫苗。此外，如果试验成功，澳大利亚已承诺从阿斯利康公司和国内生物制药公司“CSL”处购买8500万剂疫苗作为补充。

作为一家国际领先的生物制药公司，辉瑞公司表示，目前正在全球范围内对45种冠状病毒疫苗进行人体测试，该疫苗或将在今年年底在美国上市。

“Moderna”公司和阿斯利康（AstraZeneca）公司紧随其后，并有可能在今年年底之前收到有关其疫苗的初步数据。

阿斯利康公司已经签署了几项协议，在疫苗研发成功之后，将向全球提供超过30亿剂疫苗。

专家认为，冠状病毒疫苗是全世界遏制冠状病毒传播的最佳方法。自冠状病毒于去年12月在中国首次发现以来，该病毒已感染了4800万人，造成120多万人死亡，动摇了全球经济。

【编译：阿拉依】